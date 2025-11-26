Biasin: "Il Milan ha tutto per combattere in zona scudetto: serve solo un difensore in più"

vedi letture

Fabrizio Biasin, giornalista di fede nerazzurra, nel suo consueto Editoriale del mercoledì su Tuttomercatoweb.com, ha commentato la bravura di Massimiliano Allegri e la sua capacità di performare nei big match: "Allegri è una vecchia volpe. Nel senso buono. Più la partita è dura più, in genere, riesce a portarla dalla sua parte. E questo perché capisce i punti deboli dei suoi avversari, li studia e ti punisce. Max Allegri è assai bravo, qualcuno dice che è anche fortunato e può darsi che sia così. Ma la fortuna non sceglie mai a caso, va da chi la sa sfruttare".

Continua Fabrizio Biasin nel suo Editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb.com: "Il Milan nel derby ha sfruttato la sua occasione esattamente nella maniera che si erano immaginati tutti quanti: buona organizzazione difensiva, grande resistenza e ripartenze (ne è bastata una). II diavolo ha tutto per combattere fino in fondo in zona scudetto, molti dicono "no, manca un super bomber", il sottoscritto pensa che invece sia necessario solo un difensore in più".