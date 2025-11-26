Bocci: "Allegri? Credo che fosse giusto per il Milan prendere una persona dalle spalle larghe"

Alessandra Bocci, firma storica della Gazzetta dello Sport, è stata ospite sul canale YouTube di Carlo Pellegatti. Il giornalista di fede rossonera ha parlato con la collega, di Livorno, per analizzare il momento di Max Allegri al Milan.

Da quanto tempo conosci Allegri? “Da molto tempo, da più di 20 anni. Questo rivela le nostre età… (ride, ndr)”.

Ricordi i giorni prima della sua nomina da nuovo allenatore del Milan? “Sì, ero un pochino perplessa perché non sempre i ritorni sono di buon auspicio e lo sanno anche i tifosi del Milan visto che il Sacchi bis ed il Capello bis non sono andati bene. Soprattutto perché Massimiliano aveva già, secondo me, tornando alla Juventus non aveva vissuto un bel periodo. Alla Juve era successo veramente di tutto e lui era rimasto lì, un pochino da solo, incagliato come un frangiflutti. Avendo un rapporto antico ero un po’ preoccupata, pensando che potesse fare nuovamente un errore. Poi se devo dirti la verità non mi sembrava che i tifosi del Milan lo avessero amato così tanto. Quindi mi pareva che potesse tornare in una situazione di pericolo. Lui è una persona molto razionale, assennata. Potrà piacere o non piacere, anche questa non è che è tanto una caratteristica dei livornesi (ride, ndr), però al di là delle sue esplosioni sporadiche è una persona abbastanza razionale. Credo che lui faccia giocare la squadra come la squadra può giocare. Poi, piace o non piace, adesso capisco che va di moda il Como o Italiano… Però mi permetto di dire che allenare il Como o il Bologna, con tutto il rispetto, non è la stessa cosa. Perché hai un carico di pressioni e di aspettative… Poi per carità, magari Fabregas tra cinque anni viene ad allenare il Milan e vince 10 Coppe dei Campioni, non lo so, però è chiaro che quando tu lavori in un club di quel livello hai un altro peso sulle spalle. Credo che fosse giusto per il Milan, ed è stata brava la società, prendere una persona che aveva le spalle larghe. Perché dopo tutto quello che ha passato nell’ultimo periodo con la Juve, tra problemi societari e tutto il resto, probabilmente nessuno più di lui poteva affrontare una situazione del genere”.