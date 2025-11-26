Fabrizio Romano: "Maignan, il discorso con il Milan ci risulta assolutamente bloccato"

Inter, Juventus, Premier League... Sono diverse le voci che riguardano il futuro di Mike Maignan, in scadenza di contratto al 30 giugno 2026. Ma il Milan ha ancora possibilità di rinnovare il portiere? Fabrizio Romano, in un video sul suo canale YouTube, fa il punto della situazione:

“A proposito del rinnovo di Maignan, il discorso con il Milan ci risulta assolutamente bloccato. Ma dopo la Juventus sono circolate nelle ultime 24 ore anche indiscrezioni sul desiderio da parte dell’Inter a prendere Mike Maignan. Oggi, con il massimo rispetto per chi ha riportato questa notizia, a noi oggi non risulta che ci siano discorsi in piedi o anche solo pensieri tra l’Inter e Mike Maignan, anche da parte del giocatore. Oggi la concentrazione totale di Maignan è sul Milan e direi che il campo lo sta raccontando: è uno dei perni di questo Milan e le sue parate, soprattutto i rigori contro Roma e Inter ma non solo, segnano il percorso del Milan in questo campionato finora. Ma anche per il futuro, Maignan-Inter, nonostante il rinnovo bloccato col Milan, non ci risulta. Non risulta che sia partita una vera e propria macchina, che sia dietro le quinte o di contatti diretti, tra Maignan e l’Inter”.