Milan Futuro oggi in campo alle 14.30 contro il Real Calepina
Oggi è giorno di partita per Milan Futuro che alle ore 14.30 scende in campo al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno per recuperare la dodicesima giornata del campionato di Serie D, girone B. I rossoneri U23 di Massimo Oddo affronteranno il Real Calepina e lo faranno a margine di un momento complicato della stagione, reduci da due sconfitte consecutive. La partita sarà trasmessa in diretta sull'app ufficiale rossonera e potrete seguirla con il consueto live testuale di MilanNews.it.
CLASSIFICA
ChievoVerona 29
Folgore Caratese 27
Brusaporto 26
Casatese Merate 24
Villa Valle 20
Caldiero Terme 19
Leon 18
Oltrepò (-1) 18
Castellanzese 17
Milan Futuro* 17
Virtus CiseranoBergamo 17
Breno 15
Real Calepina 13*
Scanzorosciate 12
Vogherese 11
Varesina 10
Pavia 10
Sondrio 5
*una partita da recuperare
