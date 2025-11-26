Milan Futuro oggi in campo alle 14.30 contro il Real Calepina

Oggi è giorno di partita per Milan Futuro che alle ore 14.30 scende in campo al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno per recuperare la dodicesima giornata del campionato di Serie D, girone B. I rossoneri U23 di Massimo Oddo affronteranno il Real Calepina e lo faranno a margine di un momento complicato della stagione, reduci da due sconfitte consecutive. La partita sarà trasmessa in diretta sull'app ufficiale rossonera e potrete seguirla con il consueto live testuale di MilanNews.it.

CLASSIFICA

ChievoVerona 29

Folgore Caratese 27

Brusaporto 26

Casatese Merate 24

Villa Valle 20

Caldiero Terme 19

Leon 18

Oltrepò (-1) 18

Castellanzese 17

Milan Futuro* 17

Virtus CiseranoBergamo 17

Breno 15

Real Calepina 13*

Scanzorosciate 12

Vogherese 11

Varesina 10

Pavia 10

Sondrio 5

*una partita da recuperare