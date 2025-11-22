Domani torna in campo Milan Futuro, poi mercoledì il recupero del 12° turno
Anche il Milan Futuro nella giornata di domani scenderà in campo e lo farà qualche ora prima rispetto alla formazione di Massimiliano Allegri che sarà impegnata alle 20.45 a San Siro nel derby contro l'Inter. La seconda squadra rossonera di mister Massimo Oddo, invece, ritornerà a giocare dopo la sosta con le Nazionali e lo farà in casa del Villa Valle, squadra che al momento ha gli stessi punti dei rossoneri anche se ha giocato una gara in più. Calcio di inizio alle ore 14.30 e gara visibile su canale YouTube e pagina Facebook della squadra di casa.
Sarà una settimana densa di impegni per l'under 23 rossonera che, infrasettimanalmente, recupererà il 12° turno di campionato perso per via della sosta. I rossoneri ospiteranno il Real Calepina alle ore 14.30 del mercoledì 26 novembre. Di seguito la classifica attuale del girone B di Serie D:
Chievo Verona 26 punti
Calcio Brusaporto 26
Folgore Caratese 24
Casatese Merate 21
Castellanzese 17
Milan Futuro 17*
Villa Valle 17
Caldiero Terme 16
AC Leon 15
Oltrepò FBC 15
Breno 14
Virtus CiseranoBergamo 14
Real Calepina 13*
Scanzorosciate 12
Vogherese 11
Varesina 10
Pavia 10
Nuova Sondrio 4
* una partita in meno
