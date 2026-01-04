Serie D, oggi torna in campo Milan Futuro: alle 14.30 la sfida al Leon

vedi letture

Riparte la Serie D, inizia il girone di ritorno. E in questo caso inizia anche il 2026, con la prima gara del nuovo anno per Milan Futuro. In esterna, a domicilio della Leon, in programma proprio oggi pomeriggio, domenica 4 gennaio alle 14.30 alla Leon Arena di Vimercate. In Brianza l'esame è importante e complicato, con in palio punti preziosi nella zona calda per cominciare al meglio la seconda fetta di campionato.

QUI MILAN FUTURO

I ragazzi di Mister Oddo si sono lasciati alle spalle un 2-2 agrodolce a Voghera, mezza occasione persa in termini di verdetto anche se su un terreno di gioco al limite e riprendendo sempre il punteggio, segno di presenza e spirito. Il cammino è di vertice, il periodo positivo: vittorie con Real Calepina (1-0), Varesina (2-1) e Castellanzese (3-1), nessun ko da fine novembre. I rossoneri, a quota 28, occupano attualmente il sesto posto senza perdere di vista la vetta a -7, vogliosi di migliorare ed essere protagonisti nella restante parte di stagione. Ci vorrà attenzione al cospetto di un avversario temibile e in forma.

La classifica: Folgore Caratese 35; ChievoVerona 32; Brusaporto 31; Casatese Merate 30; Villa Valle 29; MILAN FUTURO 28; Castellanzese, Leon e Virtus CiseranoBergamo 24; Caldiero Terme 23; Oltrepò (-1) 22; Breno 21; Real Calepina e Scanzorosciate 17; Varesina e Vogherese 13; Pavia 12; Sondrio 11.