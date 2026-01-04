Serie D, le formazioni ufficiali di Leon-Milan Futuro
Queste le formazioni ufficiali di Leon-Milan Futuro, gara valida per il Girone B della Serie D:
LEON: Generali; Gervasoni, Parodi, Guarino, Bolis, Galimberti, Mascheroni, Di Bartolo, Bonseri, Palma, Contessi. (A disp.: Bonfanti, Cugnata, Ronchi, Scipione, Ferrè, El Kadiri, Nagrudny, Comelli, Prandini). All.: Memushaj.
MILAN FUTURO: Pittarella; Zukic, Karaca, Sala, Minotti, Dutu, Cappelletti, Eletu, Asanji, Ossola, Ibrahimovic. (A disp.: Bouyer, Nolli, Cullotta, Hodzic, Geroli, Branca, Borsani, Magrassi, Domintei). All.: Oddo.
