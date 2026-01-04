MN - Oddo: "Abbiamo ancora ampi margini di miglioramenti. Stiamo mettendo tutto dentro quello che serve in questo percorso"

Al termine di Leon-Milan Futuro, sfida vinta dai rossoneri con il netto risultato di 0-3, mister Massimo Oddo è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare la convincente dei suoi ragazzi al sesto risultato utile consecutivo in campionato. Le sue dichiarazioni.

Commento sulla partita

"Partita equilibrata contro una squadra che ha un'idea di gioco, ci ha messo anche in difficoltà, soprattutto nel primo tempo. Noi siamo stati più cinici di loro, siamo rientrati con una giusta convinzione nel secondo. Abbiamo chiuso quasi subito la partita, ma i ragazzi sono stati bravi".

Sul percorso di crescita dei ragazzi

"Siamo a metà, quindi abbiamo ancora tanti mesi davanti per migliorare. Rispetto alle altre squadre siamo super giovani, siamo partiti con zero esperienza, quindi abbiamo ampi margini di miglioramento. Partita dopo partita, allenamento dopo allenamento, stiamo mettendo dentro tutto quello che serve in questo percorso".

Quanto è difficile far capire il dover affrontare determinati giocatori, campi...

"Lo si acquisisce giocando. Le parole contano poco, io posso avvertirli, ma l'esperienza la fanno sul campo. Attraverso quest'esperienza si commettono errori, si fanno partite in cui non si capisce la gara, e piano piano devono mettere dentro questo. Abbiamo fatto diverse partite, siamo migliorati e continueremo a farlo fino alla fine".