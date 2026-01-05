Serie D, girone B: la classifica aggiornata dopo la vittoria di Milan Futuro

Il 2026 del Milan Futuro si è aperto con i botti considerando la netta ed importante vittoria in casa del Leon. Quelli conquistati ieri permettono alla formazione di Massimo Oddo di salire momentaneamente al terzo posto in classifica in attesa delle squadre che hanno una partita in meno. Di seguito la classifica aggiornata del Girone B di Serie D. 

SERIE D, GIRONE B - LA CLASSIFICA

Folgore Caratese 35*
ChievoVerona 33
Milan Futuro 31
Brusaporto 31*
Casatese Merate 30
Villa Valle 29*
CiseranoBergamo 27
Oltrepò FBC 25
Breno 24
Castellanzese 24
Leon 24
Caldiero Terme 23*
Scanzorosciate 18
Real Calepina 17*
Varesina 13*
Vogherese 13
Pavia 12*
Sondrio 11*
 

*una partita in meno