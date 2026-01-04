Milan Futuro apre il 2026 con i fuochi d'artificio: tris in casa del Leon!
Il Milan Futuro apre il suo 2026 con i fuochi d'artificio! Nella prima giornata del girone di ritorno del girone B di Serie D, la squadra under 23 rossonera di Massimo Oddo ha vinto sul campo del AC Leon con un netto e secco 0-3. Tre punti molto importanti per i rossoneri che si rilanciano così nella zona calda della classifica, in piena corsa per i playoff e neanche così distanti dalla vetta. I tre gol sono arrivati nei primi dieci minuti della ripresa, uno dopo l'altro: Sala ha aperto le marcature, Cappelletti ha raddoppiato e Asanji ha messo la ciliegina sulla torta. Il prossimo appuntamento è previsto per l'11 gennaio alle 14.30 in casa contro il Pavia.
SERIE D, GIRONE B - LA CLASSIFICA
Folgore Caratese 35*
ChievoVerona 33
Milan Futuro 31
Brusaporto 31*
Casatese Merate 30
Villa Valle 29*
CiseranoBergamo 27
Oltrepò FBC 25
Breno 24
Castellanzese 24
Leon 24
Caldiero Terme 23*
Scanzorosciate 18
Real Calepina 17*
Varesina 13*
Vogherese 13
Pavia 12*
Sondrio 11*
*una partita in meno
