Milan Futuro apre il 2026 con i fuochi d'artificio: tris in casa del Leon!

vedi letture

Il Milan Futuro apre il suo 2026 con i fuochi d'artificio! Nella prima giornata del girone di ritorno del girone B di Serie D, la squadra under 23 rossonera di Massimo Oddo ha vinto sul campo del AC Leon con un netto e secco 0-3. Tre punti molto importanti per i rossoneri che si rilanciano così nella zona calda della classifica, in piena corsa per i playoff e neanche così distanti dalla vetta. I tre gol sono arrivati nei primi dieci minuti della ripresa, uno dopo l'altro: Sala ha aperto le marcature, Cappelletti ha raddoppiato e Asanji ha messo la ciliegina sulla torta. Il prossimo appuntamento è previsto per l'11 gennaio alle 14.30 in casa contro il Pavia.

SERIE D, GIRONE B - LA CLASSIFICA

Folgore Caratese 35*

ChievoVerona 33

Milan Futuro 31

Brusaporto 31*

Casatese Merate 30

Villa Valle 29*

CiseranoBergamo 27

Oltrepò FBC 25

Breno 24

Castellanzese 24

Leon 24

Caldiero Terme 23*

Scanzorosciate 18

Real Calepina 17*

Varesina 13*

Vogherese 13

Pavia 12*

Sondrio 11*



*una partita in meno