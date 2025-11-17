Milan Futuro, la sfida contro la Real Calepina prevista ieri si giocherà il 26 novembre

La gara tra Milan Futuro e Real Calepina, che si sarebbe dovuta disputare questo weekend, è stata rinviata. Come ufficializzato dalla LND tramite un comunicato negli scorsi giorni, la sfida - in programma domenica 16 novembre - è stata posticipata a mercoledì 26 novembre alle 14.30 dopo la richiesta del club rossonero data la convocazione di tre calciatori per le Qualificazioni agli Europei Under 21.

SERIE D, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

ChievoVerona 26
Calcio Brusaporto 26
Folgore Caratese 24
Casatese Merate 21
Castellanzese 17
Milan Futuro 17*
Villa Valle 17
Caldiero Terme 16
Leon 15
Oltrepò 15
Breno 14
Virtus Ciserano Bergamo 14
Real Calepina 13*
Scanzorosciate 12
Vogherese 11
Varesina 10
Pavia Calcio 10
Nuova Sondrio 4

* una partita in meno