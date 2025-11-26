Il Milan Futuro torna a vincere, decide Ossola. 90 minuti per Odogu
Il Milan Futuro torna alla vittoria nel recupero contro il Real Calepina e lo fa grazie ad un gran gol di Ossola nel secondo tempo. Un 1-0 a che sta anche stretto ai ragazzi di Oddo che, come al solito, hanno sprecato abbastanza fra errori di misura e scelte decisive sbagliate.
Ottima prestazione di Victor Eletu, tutti i palloni a centrocampo sono passati dai suoi piedi, e buona prova anche di David Odogu, arrivato per l’occasione dalla prima squadra: nel primo tempo il classe 2006 ha salvato un gol che sembrava fatto con un recupero a campo aperto dopo un errore di Cappelletti.
MILAN FUTURO
