Letizia: "Furlani aveva ragione ad abbassare l’offerta per Maignan dopo Rotterdam, ora le cose sono cambiate"

vedi letture

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla questione Mike Maignan: “Ormai il passato è alle spalle e non si può tornare indietro alla scorsa stagione, ma così come lo si è fatto per altri argomenti, come per esempio sul tema dell’allenatore, anche riguardo Maignan si può pensare di ripartire da capo. Furlani aveva ragione ad abbassare l’offerta dopo Rotterdam: se i giocatori fanno molto bene, alzano sempre le cifre, quindi poi non devono offendersi se la società le abbassa in caso di prestazioni deludenti. Maignan ha fatto diversi errori lo scorso anno e non dava più nemmeno a livello di spogliatoio quell’aiuto che un capitano dovrebbe dare: quest’anno le cose sono cambiate grazie ad Allegri. E allora è giusto che l’allenatore provi a fare da paciere in questa situazione: conviene al bene del Milan e conviene anche al giocatore, che un altro Milan non lo troverà. Con un offerta da 5 milioni, euro più euro meno, anche Maignan dovrebbe mettere da parte il punto e firmare: è quello che mi auguro avvenga nei prossimi mesi, specie se i risultati continuassero a essere positivi”

RINNOVO MAIGNAN: LE ULTIME DA FABRIZIO ROMANO

Inter, Juventus, Premier League... Sono diverse le voci che riguardano il futuro di Mike Maignan, in scadenza di contratto al 30 giugno 2026. Ma il Milan ha ancora possibilità di rinnovare il portiere? Fabrizio Romano, in un video sul suo canale YouTube, fa il punto della situazione:

“A proposito del rinnovo di Maignan, il discorso con il Milan ci risulta assolutamente bloccato. Ma dopo la Juventus sono circolate nelle ultime 24 ore anche indiscrezioni sul desiderio da parte dell’Inter a prendere Mike Maignan. Oggi, con il massimo rispetto per chi ha riportato questa notizia, a noi oggi non risulta che ci siano discorsi in piedi o anche solo pensieri tra l’Inter e Mike Maignan, anche da parte del giocatore. Oggi la concentrazione totale di Maignan è sul Milan e direi che il campo lo sta raccontando: è uno dei perni di questo Milan e le sue parate, soprattutto i rigori contro Roma e Inter ma non solo, segnano il percorso del Milan in questo campionato finora. Ma anche per il futuro, Maignan-Inter, nonostante il rinnovo bloccato col Milan, non ci risulta. Non risulta che sia partita una vera e propria macchina, che sia dietro le quinte o di contatti diretti, tra Maignan e l’Inter”.