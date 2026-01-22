Di Marzio sul rinnovo di Maignan: "Risolta la questione commissioni. Ora manca solo il dettaglio scadenza"

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, si è così espresso durante 'Calciomercato - L'Originale' sul rinnovo di Mike Maignan, giunto ora alle sue fasi conclusive, fortunatamente per il Milan positive: "La maglia del Milan continuerà a vestirla. La novità che possiamo dare oggi è che sono stati risolti anche gli ultimi ostacoli che c'erano per le comissioni. Il prossimo appuntamento, che sarà nei prossimi giorni, sarà quello per chiudere. Manca solo il dettaglio sulla scadenza: o 2030 con opzione oppure direttamente 2031".

IL DISCORSO A MAIGNAN DEL SUO PREPARATORE

Tra le motivazioni che hanno spinto Maignan al desiderio di restare in rossonero con tanto di rinnovo, c'è anche il suo preparatore atletico. Nel Bordocam di Dazn, si capisce anche il perché. Nel pre-partita, Claudio Fillippi ha fatto il seguente discorso a Mike Maignan: "Ascoltami, cosa fondamentale: stai nel presente, stai focalizzato su quello che succede in questo momento. Quello che succede prima, agli altri, in campo, compagni, avversari, rimani concentrato su quelle che sono le tue cose, fai le tue cose, come hai fatto lì alla fine, per me era fantastico. Questo eh, rimani solo sulla partita: importante, Mike!". Evidente di come il rapporto tra i due, oltre al determinante aspetto professionale, sia anche sulla sensibilità emotiva, caratteristica importante per una persona col carattere del portiere francese.