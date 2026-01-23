Ordine fa notare: "Cardinale mancava da una vita a Milano, segno che aveva molto patito la contestazione della passata stagione"

Nel corso del suo editoriale su MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sulla situazione societaria del Milan: "È arrivato Gerry Cardinale, mancava da una vita nel quotidiano del Milan e di Milano, segno che aveva molto patito la contestazione della passata stagione che ha avuto se non altro il merito di aver corretto taluni errori fatali capaci di provocare l’ottavo posto oltre che la perdita secca dei soldi della Champions. È arrivato con la fresca notizia della sua trattiva giunta in stadio molto avanzato con un nuovo fondo - Manulife Comvest - e ha incontrato, per la prima volta Allegri e la squadra radunata a Milanello, oltre ai dirigenti di vertice del club a casa Milan, accompagnato nell’occasione da Furlani.

L’indirizzo della comunicazione rossonera è il seguente: l’arrivo di Cardinale equivale è nel segno della stabilità del club in questo momento di grande importanza per i risultati del team. Due messaggi si possono cogliere tra le righe: 1) il cambio di creditore, da Elliott a Manulife Comvest- si spiega probabilmente con la possibilità concessa dal nuovo fondo di allungare la data della restituzione del vender loan (circa 600 milioni) fissata con Elliott nel 2028. Prima di passare da Milano, Cardinale si è fermato a Londra per partecipare alla presentazione del progetto che riguarda la possibilità di creare in Italia una sezione della NBA americana. Al di là dei progetti di natura finanziaria quello che interessa i tifosi del Milan attiene ai programmi per il presente e per il futuro".