Brambati: "Perdere a Roma non sarebbe uno scandalo. I giallorossi giocano bene"

vedi letture

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, è intervenuto a TMW Radio durante Maracanà. Le sue dichiarazioni:

Come vede Roma-Milan?

"Perdere a Roma ci sta, non è uno scandalo. La Roma sta giocando bene, ha un'ottima classifica e sta dimostrando una solidità difensiva che poteva sembrare anche un po' di buona sorte, ma non è un caso ora che abbia la difesa migliore. Poi ora ha fatto degli innesti importanti. Quando cresce poi il livello della squadra, cresce anche in allenamento. Per me gli innesti importanti sono validi non solo la domenica ma durante tutta la settimana. Ho visto Gasperini e Massara darsi anche il cinque, spero ci sia stata una riappacificazione”.

Gasperini, Allegri, Conte, Spalletti: chi sta facendo meglio, considerando il materiale che ha a disposizione?

"Spalletti, perché è arrivato dopo e ha preso una squadra che non ha fatto lui. E ha alzato il livello del gioco e non solo i risultati. Sta facendo crescere il livello della squadra e facendo rendere dei giocatori che in altre gestioni non mi sembravano anche da Juve. Se prima pensavo fossero solo tre da Juve, oggi sono almeno 4-5".