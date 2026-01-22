Alla scoperta di Manulife Comvest. Ecco cosa cambia per il Milan

vedi letture

Chi è Manulife Comvest

Manulife Comvest è una piattaforma di private credit nata dall'integrazione tra Manulife Investment Management, colosso canadese della gestione del risparmio, e Comvest Credit Partners, società statunitense attiva da oltre 25 anni nel finanziamento diretto alle imprese di medie dimensioni. Manulife è una realtà globale, presente in Nord America, Asia ed Europa, con centinaia di miliardi di dollari in gestione tra assicurazioni e asset management. Comvest, dal canto suo, ha costruito negli anni una forte reputazione nel mercato americano del credito privato.

Dalla loro unione è nata una piattaforma che oggi gestisce circa 18 miliardi di dollari di asset, con un track record (documentazione storica delle performance, dei successi e dei fallimenti dell'azienda) che supera 570 operazioni di investimento e oltre 25 miliardi di dollari impiegati complessivamente nel corso della propria storia. Il cuore dell'attività resta concentrato negli Stati Uniti, ma la forza di Manulife consente oggi a Comvest di operare con capitali e orizzonti decisamente più ampi.

Le aziende finanziate e il loro percorso di crescita

Nel corso degli anni, molte delle aziende finanziate da Comvest hanno utilizzato il capitale ricevuto per espandersi, aumentare il fatturato o affrontare fasi di transizione senza ricorrere a tagli drastici. In diversi casi, i finanziamenti hanno accompagnato piani di crescita pluriennali, consentendo alle imprese di consolidarsi sul mercato e migliorare la propria struttura finanziaria. L'approccio è quello del "partner di credito" più che del semplice prestatore, con soluzioni costruite su misura e orizzonti di medio-lungo periodo.

Con l'ingresso di Manulife, questa capacità è ulteriormente cresciuta: più capitali a disposizione significa poter sostenere operazioni più grandi (da qui l'idea di entrare nel Milan) e dare continuità a progetti industriali ambiziosi, riducendo il rischio di tensioni finanziarie improvvise.

Una delle specialità di Comvest è fornire finanziamenti strutturati alle imprese che cercano capitale per crescere, rifinanziare debiti, sostenere acquisizioni o rafforzare la propria posizione competitiva. In questo senso, ha operato con diverse società di media dimensione negli Stati Uniti:

Aspire General Holding Company - Comvest ha concesso una linea di credito senior a questa compagnia assicurativa californiana per rifinanziare debiti esistenti, consentire ai proprietari di ricevere dividendi e finanziare la crescita futura. L'intervento di Comvest è stato presentato come un supporto alla continuazione di una crescita profittevole e sostenuta dell'azienda.

Juvare - Si tratta di una società tecnologica con sede ad Atlanta fornisce software per la gestione di emergenze e preparazione alle crisi (come piattaforme usate da governi, ospedali e grandi imprese). Comvest ha agito da amministratore agente in un finanziamento che ha aiutato Juvare a rifinanziare parte del proprio debito dopo l'acquisizione da parte di Five Arrows (parte di Rothschild & Co).

Purchasing Power - In passato, Comvest è stato coinvolto in operazioni di credito con questa società di benefit per dipendenti, fornendo un finanziamento di circa 120 milioni di dollari per rifinanziare debiti, supportare l'acquisizione da parte di un fondo di private equity e finanziare l'espansione delle attività. Questo tipo di credito è stato utilizzato per dare alla società più flessibilità finanziaria e spinta per la crescita continua.

Wheeler Fleet Solutions - Un altro esempio di operazione in cui Comvest ha portato capitale è stato un finanziamento legato all'acquisizione di Wheeler Fleet Solutions da parte di One Equity Partners. Sebbene qui Comvest non fosse l'acquirente, il suo ruolo è stato quello di facilitare la chiusura dell'affare con capitale dedicato, contribuendo alla riuscita dell'operazione.

Nel complesso, il modello di Comvest riguarda soluzioni di credito su misura: non compra e guida direttamente le aziende, né le rivende con un ritorno, ma le supporta con capitali che consentano loro di espandersi, rifinanziare debiti e muoversi con più stabilità. È una filosofia che privilegia la continuità e la solidità nel tempo, piuttosto che il ritorno immediato.

Governance e ruolo nei consigli di amministrazione

Un elemento chiave, soprattutto in ottica Milan, riguarda il rapporto con la governance. Manulife Comvest, per impostazione, non è un investitore invasivo. Nella maggior parte dei casi non impone uomini propri nei consigli di amministrazione delle aziende finanziate, ma mantiene un ruolo di supervisione legato alla tutela del capitale e al rispetto degli accordi finanziari. Ergo, difficilmente "metterà bocca" sull'aspetto sportivo.

In sintesi, l'eventuale coinvolgimento di Manulife Comvest non significherebbe una rivoluzione immediata, ma l'inizio di una nuova fase: più libertà finanziaria per RedBird, meno vincoli ereditati dal passato e la possibilità di ridisegnare gradualmente l'assetto del Milan.