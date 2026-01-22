Milan a tre punte? Marinozzi: "Ho qualche dubbio, non a gara in corso.."

Andrea Marinozzi, giornalista di Dazn è intervenuto così sul proprio canale Youtube, analizzando la situazione tattica del Milan di Massimiliano Allegri. Ecco le sue considerazioni:

"Milan a tre punte? Sì, ma a gara in corso. Credo che questo Milan abbia trovato una struttura, un'identità definita. Abbiamo visto contro il Como ad esempio, l'importanza di uno come Saelemaekers è fondamentale, se si giocasse a tre davanti dovresti fare delle scelte, tenere fuori qualcuno di importante come il belga..".