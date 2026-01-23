Letizia: "Per sfortuna di qualcuno, questo Milan vince le partite, cioè l’unica cosa che interessa ai Milanisti"

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso su Sportitalia sul Milan: "Niente sensazionalismi, solo profilo basso, in campo come fuori. Questo Milan non fa vendere i giornali, non fa guadagnare i siti e i canali YouTube, non fa fare ascolti alle tv… ma, per sfortuna di qualcuno, vince le partite, cioè l’unica cosa che interessa ai Milanisti. Chiediamo perdono se non ci sono miracoli da esibire in pagelle mistiche contro la neopromossa di turno o paragoni storici da scomodare al primo assist: qui si lavora, con la testa bassa, con le unghie e con i denti, con il sacrificio e la voglia di sudare giorno dopo giorno a Milanello.

Al Milan nessuno regala niente, a nessun livello: dopo una vittoria a Como, per 3-1 tralaltro, ho letto critiche che nemmeno chi perde tutti i big match stagionali ha mai ricevuto. A proposito: la terza sconfitta di fila in Champions League dell’Inter di Chivu è passata in silenzio come fosse un’amichevole inutile, proprio come quelle contro Atletico e Liverpool. E il disastrato Milan di Fonseca dello scorso anno, dopo aver giocato a Madrid, Leverkusen e in casa proprio col Liverpool (ma quello che aveva dominato la Premier, non quello di quest’anno), aveva più punti a 90 minuti dalla fine della fase a gironi. Lo avete letto ovunque ovviamente, vero? Meditate..."