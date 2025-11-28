Una buona e una cattiva notizia: Saele c'è, Pulisic a rischio. Chi lo sostituisce?

vedi letture

L'antivigilia della sfida tra Milan e Lazio, che si giocherà alle ore 20.45 San Siro sabato sera in occasione della tredicesima giornata di campionato di Serie A Enilive, è stata caratterizzata dalla conferenza stampa di Massimiliano Allegri che ha dato una buona e una cattiva notizia in vista del match contro i biancocelesti.

Saele c'è, Pulisic a rischio

La buona notizia, come chiarisce oggi il Corriere dello Sport, è che Alexis Saelemaekers si è allenato con la squadra: il belga aveva abbandonato la parte finale dell'allenamento di mercoledì per un problema alla schiena. Chi invece si era fermato insieme al numero 56 ma ha continuato ad allenarsi a parte è Christian Pulisic: un inizio di stagione tormentato dagli infortuni per il giocatore più decisivo del Milan. Oggi l'ultima chance di vederlo lavorare in gruppo ma già Allegri ha messo le mani avanti dicendo che l'assenza è molto probabile. Da capire, successivamente, i tempi di recupero per il campione americano.

Chi lo sostituisce?

Posto che Pulisic difficilmente vedrà il campo domani sera, la domanda ovvia che ne consegue è: chi lo sostituisce? Al momento la lotta è a due: si contenderanno il posto Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek. Nell'allenamento di ieri è stato il francese a essere provato con i titolari: è il favorito ma la rifinitura di oggi potrebbe rimescolare tutte le carte in tavola. Da capire se Allegri vuole tenersi come jolly a gara in corso un attaccante o un centrocampista adattato, considerando che anche questa volta non sarà a disposizione Gimenez. Altro ballottaggio nella testa del tecnico livornese per quanto riguarda la corsia laterale sinistra: come successo anche nelle ultime uscite, si giocano un posto Bartesaghi ed Estupinan. Come nel Derby, l'italiano parte avvantaggiato.