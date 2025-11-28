Curva Sud: “Bundesliga celebra tifosi, De Siervo invece punta a giocare tra canguri e sceicchi”
Continua la contestazione della Curva Sud verso i vertici del calcio italiano, rei, secondo il tifo organizzato rossonero, di non tutelare a sufficienza il tifoso, prendendo accordi commerciali che vanno a svantaggio dei supporter e immobili per quanto riguarda il tetto ai prezzi per i settori ospiti negli stadi di Serie A. Questo il duro attacco nei confronti dell'AD De Siervo condiviso su Instagram:
"Esistono campionati come la Bundesliga che celebrano i tifosi, mettendoli al centro dello spettacolo, con settori dedicati al tifo organizzato con posti in piedi, prezzi calmierati e libertà negli striscioni, nelle coreografie, negli spettacoli pirotecnici. Poi esiste l’ing. De Siervo a capo di Serie A che punta a giocare tra canguri e sceicchi, che consente prezzi folli in stadi fatiscenti, che punta ad eliminare le tifoserie organizate”.
