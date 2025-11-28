Allegri ironico: "I portieri non si possono invertire, uno è tesserato per il Milan e uno è tesserato per l'inter..."

vedi letture

Durante la conferenza stampa per Milan-Lazio a Massimiliano Allegri è stato chiesto anche della fantasiosa "scusa" che in tanti hanno scritto, in merito al derby, per giustificare la sconfitta nerazzurra. Il tecnico livornese l'ha presa con la solita ironia.

I famosi portiere invertiti del derby...

"I portieri non si possono invertire, uno è tesserato per il Milan e uno è tesserato per l'inter (sorride, ndr). La prima parata di Maignan (su Thuram, ndr) è facile, poi si enfatizza tutto. Avevamo grande rispetto per l'Inter, è la squadra più forte del campionato insieme al Napoli. Abbiamo avuto entrambi situazioni favorevoli. Stiamo lavorando per migliorare alcune situazioni, è normale".