Primavera 1, 11^ giornata: le formazioni ufficiali di Milan-Juventus
Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Juventus, sfida valida per l'undicesima giornata del campionato di Primavera 1.
MILAN (4-3-3): Bouyer; Nolli, Zukic, Colombo, Tartaglia; Perera, Cissé, Mancioppi; Scotti, Plazzotta, Ossola. A disposizione: Bianchi, Pagliei, Dotta, Di Siena, Grilli, Seedorf, Zaramella, Petrone, Mazzeo. Angelicchio. Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna.
JUVENTUS: Radu, Bamballi, Rizzo, Keutgen, Lopez, Finocchiaro, Verde, Vallana, Bassino, Grelaud, Tiozzo. A disposizione: Huli, Milia, Biggi, Leone, Durmisi, Contarini, Djahl, Sylla, Merola, Bellino, De Brul. Allenatore: Simone Padoin.
