Non solo Milan Futuro: oggi in campo anche la Primavera di Renna

Non solo Milan Futuro: oggi in campo anche la Primavera di RennaMilanNews.it
Oggi alle 11:12La Primavera
di Lorenzo De Angelis

Per tornare a vedere giocare il Milan di Massimiliano Allegri bisognerà aspettare ancora una settimana, ma oggi il programma vede protagonista non solo l'U23 di mister Oddo in trasferta a Voghera, ma anche la Primavera di Giovanni Renna contro il Napoli in terra campana

Fischio d'inizio ore 15.00, con la giovane formazione rossonera che vuole cercare di dare continuità all'ottima vittoria di settimana scorsa contro il Parma. Prima dell'inizio della 17esima giornata Milan e Napoli sono divise in classifica da appena 2 punti, con i rossoneri che in caso di vittoria si potrebbero ulteriormente avvicinare alla zona playoffs.