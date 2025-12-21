Non solo Milan Futuro: oggi in campo anche la Primavera di Renna
MilanNews.it
Per tornare a vedere giocare il Milan di Massimiliano Allegri bisognerà aspettare ancora una settimana, ma oggi il programma vede protagonista non solo l'U23 di mister Oddo in trasferta a Voghera, ma anche la Primavera di Giovanni Renna contro il Napoli in terra campana.
Fischio d'inizio ore 15.00, con la giovane formazione rossonera che vuole cercare di dare continuità all'ottima vittoria di settimana scorsa contro il Parma. Prima dell'inizio della 17esima giornata Milan e Napoli sono divise in classifica da appena 2 punti, con i rossoneri che in caso di vittoria si potrebbero ulteriormente avvicinare alla zona playoffs.
Pubblicità
La Primavera
Le più lette
1 Cassano: "Hojlund ha tritato De Winter e tutto il Milan. Questo vuol dire saper allenare ad alti livelli e Conte lo fa da tantissimi anni”
2 Il Milan punta su Londra. La Gazzetta: "Idea Disasi, in rotta con il Chelsea. Domani l'accordo per Fullkrug"
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
08/12 Conte batte Spalletti 2-1. Il Napoli torna in vetta la Juve sprofonda a -8. Nuova caduta della Roma
Primo Piano
Luca SerafiniLa differenza tra Hojlund e Nkunku (ma non solo…). Trappola turnover, pagato dazio. L’onestà di Chivu. Con il Como in Australia per la gioia di Scaroni
Franco Ordine Maignan ha gelato qualche speranza. Milinkovic-Savic: scampato pericolo. Mercato: non servono due pecette
Le condizioni di Gabbia, il rinnovo di Saelemaekers e i movimenti di mercato: tutto sulle ultime in casa Milan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com