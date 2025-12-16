Milan Primavera vincente contro il Parma: il tabellino del match
Di seguito viene riportato il tabellino di Milan-Parma 2-0, culminata con la vittoria dei rossoneri di mister Giovanni Renna:
Le formazioni e il tabellino di Milan-Parma:
MARCATORI: Zukic 24′, Scotti 51′.
MILAN (3-5-1-1): Longoni; Zukic, Cullotta, Tartaglia; Colombo, Plazzotta, Mancioppi, Pandolfi, Perera; Ossola (dal 65′ Lontani); Scotti. A disp.: Faccioli, Pagliei, Del Forno, Dotta, Seedorf, Zaramella, Nolli, Angelicchio, Cisse, Castiello. All. Giovanni Renna.
PARMA (4-2-3-1): Casentini; Trabucchi (dal 65′ Pajsar), Conde, Drobnic, Castaldo (dal 65′ Marchesi); Tigani (dal 60′ Balduzzi), Konaté; Ciardi (dal 60′ Avramescu), Plicco (dal 73′ Mengoni), Cardinali; Semedo. A disp.: Astaldi, Mosans, Diop, Diallo, Opoku, Chimezie. All. Nicola Corrent.
ARBITRO: sig. Michele Pasculli.
ASSISTENTI: sig. Federico Linari; sig. Davide Di Dio.
AMMONITI: 27′ Cullotta, 37′ Trabucchi, 45′ Zukic, 62′ Tartaglia, 69′ Pandolfi.
PRIMAVERA 1. LA CLASSIFICA
Fiorentina 29
Roma 27
Parma 27
Inter 26
Atalanta 26
Cesena 25
Genoa 24
Verona 23
Sassuolo 20
Monza 23
Milan 22
Bologna 21
Juventus 21
Lazio 18
Lecce 17
Napoli 17
Frosinone 15
Cagliari 11
Torino 11
Cremonese 9
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan