Milan Primavera vincente contro il Parma: il tabellino del match
Oggi alle 16:40La Primavera
di Niccolò Crespi

Di seguito viene riportato il tabellino di Milan-Parma 2-0, culminata con la vittoria dei rossoneri di mister Giovanni Renna:

Le formazioni e il tabellino di Milan-Parma:

MARCATORI: Zukic 24′, Scotti 51′.

MILAN (3-5-1-1): Longoni; Zukic, Cullotta, Tartaglia; Colombo, Plazzotta, Mancioppi, Pandolfi, Perera; Ossola (dal 65′ Lontani); Scotti. A disp.: Faccioli, Pagliei, Del Forno, Dotta, Seedorf, Zaramella, Nolli, Angelicchio, Cisse, Castiello. All. Giovanni Renna.

PARMA (4-2-3-1): Casentini; Trabucchi (dal 65′ Pajsar), Conde, Drobnic, Castaldo (dal 65′ Marchesi); Tigani (dal 60′ Balduzzi), Konaté; Ciardi (dal 60′ Avramescu), Plicco (dal 73′ Mengoni), Cardinali; Semedo. A disp.: Astaldi, Mosans, Diop, Diallo, Opoku, Chimezie. All. Nicola Corrent.

ARBITRO: sig. Michele Pasculli.

ASSISTENTI: sig. Federico Linari; sig. Davide Di Dio.

AMMONITI: 27′ Cullotta, 37′ Trabucchi, 45′ Zukic, 62′ Tartaglia, 69′ Pandolfi.

PRIMAVERA 1. LA CLASSIFICA

Fiorentina 29

Roma 27

Parma 27

Inter 26

Atalanta 26

Cesena 25

Genoa 24

Verona 23

Sassuolo 20

Monza 23

Milan 22

Bologna 21

Juventus 21

Lazio 18

Lecce 17

Napoli 17

Frosinone 15

Cagliari 11

Torino 11

Cremonese 9