Milan Primavera, mister Renna amareggiato: "Prendere gol all'ultimo minuto fa male, doccia fredda che ci lascia dispiaciuti"
Pareggio amarissimo per il Milan Primavera di mister Giovanni Renna, raggiunto soltanto nel recupero dal Bologna. Un 1-1 che lascia l'amaro in bocca tra i rossoneri, protagonisti di una prova positiva nonostante la beffa finale. Di seguito le dichiarazioni post gara di mister Giovanni Renna:
Sulla partita
"Sì, un pareggio che è una doccia fredda. Prendere un gol così al 93' dopo cinque minuti di recupero fa male, ma è il calcio. Queste sono partite che devi portare a casa anche in maniera sporca, ma così è andata purtroppo".
Testa alta verso Parma
"Abbiamo l'amaro in bocca ma resta la prestazione dei ragazzi e il grande impegno messo in campo, purtroppo prendiamo gol sull'unica occasione subita. La testa è ora rivolta alla prossima sfida contro il Parma. Non nascondo il rammarico, ma dobbiamo guardare avanti con fiducia, a testa alta sempre".
BOLOGNA-MILAN: LE FORMAZIONI UFFICIALI
BOLOGNA: Gnudi, Krasniqi, Lai, Francioli, Papazov, Castillo, Nesi, Toroc, Tomasevic, N'Diaye, Lo Monaco. A disposizione: Kristancig, Puukko, Briguglio, Ferrari, Mazzetti, Baroncini, Negri, Sadiku, Jaku, Pisani, Libra. Allenatore: Stefano Morrone.
MILAN (4-3-3): Longoni; Nolli, Vladimirov, Colombo, Perera; Mancioppi, Pandolfi, Plazzotta; Di Siena, Ossola, Lontani. A disposizione: Bianchi, tartaglia, Del Forno, Dotta, Zaramella, Scotti, Petrone, Angelicchio, Cullotta, Cisse, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna
Arbitro: Giorgio Di Cicco
Assistenti: Gregorio Maria Galieni/ Daljit Singh
