Coppa Italia Primavera, il programma degli ottavi: ecco dove e quando si giocherà Milan-Parma

vedi letture

Attraverso il suo sito ufficiale, la Lega Calcio Serie A ha pubblicato il programma degli ottavi di Coppa Italia Primavera: il Milan di Giovanni Renna sarà impegnato il 7 gennaio alle 14.30 allo Sportitalia Village di Carate Brianza contro il Parma. La vincente affronterà poi ai quarti una tra Roma e Monza. Le altre partite, in programma sempre il 7 gennao, sono: Sassuolo-Lecce, Verona-Lazio, Fiorentina-Napoli, Juventus-Frosinone, Cagliari-Atalanta e Inter-Sampdoria.

Questo il programma completo degli ottavi che si giocheranno tutti il 7 gennaio 2026:

11.00 Sassuolo-Lecce

11.00 Verona-Lazio

11.30 Fiorentina-Napoli

12.00 Juventus-Frosinone

13.30 Cagliari-Atalanta

14.30 Milan-Parma

15.00 Inter-Sampdoria

15.00 Roma-Monza

