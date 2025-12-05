Milan Primavera, mister Renna con fiducia: "Siamo stati cattivi e bravi a riprendere la partita"

Termina con un pareggio la gara tra Milan ed Hellas: bravissimi i rossoneri a reagire nella ripresa dopo un secondo tempo concluso sotto anche se non giocato male. Nella ripresa è il Diavolo a dominare e a trovare il pareggio immediato con Filippo Scotti. Ci sono state poi tante occasioni nella ripresa ma un po' il portiere Castagnini, un po' l'imprecisione rossonera impediscono i tre punti alla squadra di Renna. Milan che arriva a cinque partite consecutive senza vittorie ma ha mostrato ancora buon carattere, raccogliendo meno di quanto ha. Al termine della gara il tecnico rossonero Giovanni Renna ha commentato così:

Sulla gara

"Ho visto un Milan cattivo, siamo stati aggressivi e questo mi è davvero piaciuto. Abbiamo provato a portare a casa i tre punti, pur prendendo un gol che si doveva evitare. Questi ragazzi però nelle difficoltà sanno esaltarsi".

Diverse assenze

"Alibi non ce ne sono, siamo al Milan e non devono esserci differenze. E' vero che Lontani non era al top, e Castiello era indisponibile ma dobbiamo lavorare con tutti i componenti. Oggi per esempio voglio fare i complimenti a Di Siena, ha fatto molto bene con tanto senso di appartenenza".

Su cosa migliorare

"Stiamo lavorando un bel po'. Creiamo sempre tante palle gol, ma dobbiamo concretizzare di più. L'unica medicina è continuare a lavorare, sono sicuro che ci toglieremo tante soddisfazioni. Non dimentichiamoci che il primo obiettivo è la crescita di questi ragazzi".