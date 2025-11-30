MN - Primavera, niente derby per Castiello: out per un problema muscolare

Alex Castiello, attaccante del Milan Primavera, non sarà in campo oggi contro l'Inter nella gara valida per la 13^ giornata di campionato: il giocatore rossonero, autore in questa stagione di due gol con la squadra di mister Giovanni Renna e di una rete con il Milan Futuro (in Coppa Italia Serie D), è out per un problema muscolare.

Queste le formazioni ufficiali di Inter-Milan, gara valida per la 13^ giornata del campionato Primavera 1:

INTER: Farronato; Ballo, Bovio, Peletti, Della Mora; Zarate, Cerpelletti, La Torre; Mosconi, Iddrissou, Pinotti. A disp.: Galliera, Marello, Conti, Moressa, Putsen, El Mahboubi, Mancuso, Vukoje, Mackiewicz, Breda, Carrara. All.: Carbone.

MILAN: Longoni, Nolli, Zukic, Vladimirov, Perera, Mancioppi, Cisse, Plazzotta, Scotti, Lontani, Ossola. A disp.: Bianchi; Colombo, Del Forno, Mazzeo, Pagliei, Tartaglia; Angelicchio, Di Siena, Dotta, Pandolfi; Batistini. All.: Renna.