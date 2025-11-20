Primavera, Tartaglia: "I consigli di mister Renna mi hanno fatto diventare più concreto"

Edoardo Tartaglia, terzino sinistro classe 2008 del Milan Primavera, ha rilasciato un’intervista a Milan TV. Queste le sue parole in vista della gara contro la Fiorentina: “Stiamo passando un buon periodo. La vedo bene, siamo un gruppo omogeneo. Siamo forti, abbiamo qualità e siamo squadra”.

Su mister Renna:

“Abbiamo un bellissimo rapporto, anche perché ci conosciamo da due anni. Ha spinto tanto sul fatto di giocare a tre. Mi dice tanto di non specchiarmi, di non fare sempre la giocata più difficile o quella più bella. Questo mi ha portato a essere più concreto e ad aiutare di più la squadra rispetto a prima”.

Ora arriva la Fiorentina:

“La partita con la Fiorentina è molto importante perché ho fatto il mio esordio al Viola Park ed ho segnato subito. Sono emozioni che riemergono, un motivo in più per far bene ed aiutare la squadra”.

Perché il numero 56?

“Il Team Manager, il giorno prima di partire per Firenze per la partita contro la Fiorentina, mi fa che aveva sognato il numero 56 e che secondo lui mi avrebbe portato fortuna all’esordio. Ed evidentemente ha portato fortuna”.

Perché ti chiamano “Il Toro”?

“Non mi ricordo da quando mi chiamano “Il Toro”, penso sia dall’U15 e perché vado forte su tutti i palloni. E anche perché il mio segno zodiacale è il toro”.

Come vivete il calcio in famiglia?

“Mia sorella gioca a calcio e fa la punta. A casa ci prendiamo in giro, è sempre un po’ un clima scherzoso e di sfida. Siamo patiti di calcio, vediamo tutte le partite, andiamo sempre allo stadio, il calcio fa parte della quotidianità”.

Come va a scuola?

“A scuola ultimamente sta andando bene, comunque è una scuola molto permissiva sul fatto che gioco a calcio. Non so perché, ma mi viene bene la matematica… Ma non è che mi piaccia molto, preferisco altro”.

Cosa vorresti fare da grande?

“Da grande mi piacerebbe fare scouting. Fin da piccolo guardo tutte le partite di calcio, mi piace vedere i giocatori e trovare nuovi talenti, anche per i giochi online… Magari ne compri uno online e diventa forte nella realtà, è una soddisfazione. Vorrei farlo anche nella vita reale”.