Primavera, settimo risultato utile consecutivo: pari in casa della Lazio

Il Milan Primavera continua a mantenere la striscia di risultati positivi attiva: i rossoneri di mister Giovanni Renna, nella giornata di ieri, sono stati ospiti della Lazio nella Capitale e hanno pareggiato 1-1 con Filippo Scotti che ha pareggiato la rete iniziale biancoceleste, tutto avvenuto entro i primi sedici minuti di gara. La squadra si trova in classifica al settimo posto con 16 punti a due lunghezze dal Parma che, al momento, occupa l'ultima posizione utile per i playoff.

IL TABELLINO

LAZIO-MILAN 1-1

LAZIO (4-3-3): Bosi; Ciucci (1'st Pernaselci), Bordoni, Bordon, Ferrari; Muñoz (26'st Marinaj), Santagostino, Gelli; Fernandes (26'st Montano), Sulejmani (37'st Iorio), Canali (14'st Calvani). A disp.: Pannozzo; Shpuza, Trifelli; Curzi, Milillo; Carbone. All.: Punzi.

MILAN (4-3-3): Bianchi; Nolli (37'st Viana Seedorf), Zukić, Colombo, Tartaglia (37'st Vechiu); Cissé (33'st Angelicchio), Mancioppi, Perera; Plazzotta (31'st Di Siena), Ossola, Scotti. A disp.: Catalano, Doneda; Del Forno, Grilli, Pagliei; Martini; Petrone. All.: Renna.

Arbitro: Caruso di Viterbo.

Gol: 9' Muñoz (L), 16' Scotti (M).

Ammoniti: 43' Bordoni (L), 43' Bosi (L), 15'st Cissé (M), 28'st Plazzotta (M), 41'st Bordon (L).

Note: al 43' Bosi (L) ha parato un rigore a Mancioppi (M).