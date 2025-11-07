Primavera, Plazzotta: "Vincere contro Leao il gol del mese, un onore. Modric uno dei miei idoli"

vedi letture

Filippo Plazzotta, centrocampista del Milan Primavera classe 2008, è uno dei giocatori più rappresentativi della squadra di mister Giovanni Renna in questo avvio stagione. Una ciliegina sulla torta, per il giovane calciatore, è stata quella di essere premiato come autore del miglior gol del mese del club rossonero: il suo missile di sinistro contro il Monza in campionato ha fatto breccia nel cuore dei tifosi del Diavolo che lo hanno votato. Plazzotta è stato intervistato ai microfoni di Milan TV: le sue parole.

Sul premio del gol del mese milanista: "Vincere il gol del mese è stato un onore incredibile. Sono molto molto contento perché non me l'aspettavo di vincere contro Leao, per me è un onore: lui è un giocatore simbolo del Milan. Ringrazio tutti i tifosi che mi hanno votato"

Che effetto ti ha fatto l'incontro con Modric? "Quando ho incontrato Modric è stato incredibile, è uno dei miei idoli. Ha cambiato la storia del calcio, vincendo il Pallone d'Oro e tante Champions League con il Real Madrid. Quando ho dovuto fargli da traduttore, volevo fare bella figura..."

Sulla carriera calciatore-studente: "Da quando ho iniziato a giocare a calcio, mi ha accompagnato di pari passo anche la scuola. Devo anche ringraziare i miei genitori perché mi hanno molto aiutato in questi anni: allenarsi, andare a scuola, fare i compiti non è proprio semplice. Finito il liceo vorrei andare a studiare economia alla Bocconi. Il mio obiettivo è la maturità e poi vedremo"

Sulla passione per il golf: "La mia passione è nata prima rispetto a quella del calcio: mio padre ci gioca da quando è nato, ha fatto un paio di anni di Nazionale anche con mio zio. Appena nato mi hanno dato la mazza in mano e ancora oggi ci gioco, mi piace molto. È un passatempo molto piacevole: mi piace giocare con i miei genitori, mio fratello. È un momento per stare in famiglia"

Sulla Primavera: "Per me questo è solo il primo passo di tanto sacrificio e lavoro lungo questi anni. Un mattone importante della mia carriera, però gli obiettivi più grandi sono altri. Stiamo migliorando tanto a livello tecnico, a livello di pulizia dei passaggi, cosa che ci è mancata a inizio stagione: dovevamo ambientarci nel campionato, siamo una squadra giovane. A livello tattico abbiamo trovato delle soluzioni che ci hanno aiutato e per adesso i risultati si sono visti. Speriamo di continuare così"