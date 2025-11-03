Di padre in figlio, Denzel Seedorf esordisce con la Primavera
MilanNews.it
Domenica il Milan Primavera ha pareggiato 1-1 contro la Lazio, allungando a sette la striscia di risultati consecutivi in campionato. Una partita che ha attirato i riflettori anche per l'esordio di Denzel Seedorf con la squadra giovanile rossonera.
Si tratta ovviamente del figlio del campione rossonero Clarence che ha svolto la trafila del settore giovanile e che oggi punta a seguire le orme del padre. Il giovane Seedorf, classe 2007, è entrato in campo al minuto 82 della partita.
La Primavera
