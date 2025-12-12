Primavera, oggi il Milan anticipa il 15° turno: si gioca alle 14 contro il Bologna

Oggi il Milan Primavera scende in campo per anticipare il 15° turno del campionato di Primavera 1. I rossoneri, reduci dal pareggio della scorsa settimana per 1-1 contro l'Hellas Verona, oggi alle ore 14 saranno ospiti in casa del Bologna. Attualmente il Diavolo occupa la 13esima posizione e non vince da un mese e mezzo: l'ultima gioia fu il roboante 7-2 inflitto al Cesena. Sono 18 i punti conquistati dalla squadra di Renna fino a questo momento: due lunghezze più avanti si trovano i rossoblù.

Con una vittoria, dunque, il Milan supererebbe il Bologna rilanciando anche le speranze per la zona playoff, il cui ultimo posto utile a oggi dista solamente cinque punti. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva, come sempre, su Sportitalia mentre la redazione di MilanNews.it, come di consueto, proporrà il live testuale con il racconto della gara attraverso le sue azioni più importanti.