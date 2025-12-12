Primavera 1, Bologna-Milan 1-1: il tabellino del match
Questo il tabellino di Bologna-Milan 0-1, gara valevole per la quindicesima giornata di campionato di Primavera 1:
BOLOGNA-MILAN 1-1
Marcatori: 24' Lontani (MIL), 90' + 3' Lo Monaco (BOL)
BOLOGNA-MILAN: LE FORMAZIONI UFFICIALI
BOLOGNA: Gnudfi, Krasniqi (66' Libra), Lai, Francioli (66' Baroncini), Papazov, Castillo, Nesi (78' Puukko), Toroc (84' Sadiku), Tomasevic, N'Diaye (66' Negri) , Lo Monaco. A disposizione: Kristancig, Puukko, Briguglio, Ferrari, Mazzetti, Jaku, Pisani. Allenatore: Stefano Morrone.
MILAN (4-3-3): Longoni; Nolli (45' Scotti), Vladimirov, Colombo, Perera; Mancioppi, Pandolfi (69' Cisse), Plazzotta (83' Vechiu); Di Siena, Ossola (83' Cullotta), Lontani (75' Tartaglia). A disposizione: Bianchi, Del Forno, Dotta, Zaramella, Petrone, Angelicchio. Allenatore: Giovanni Renna
Arbitro: Giorgio Di Cicco
Ammoniti: 4' Lontani (MIL), 58' Perera (MIL)
Espulsi:
Recupero: 1' PT, 5' ST
