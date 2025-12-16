MN - Primavera, si sta giocando Milan-Parma: presenti sugli spalti anche Moncada, Kirovski e Vergine

vedi letture

Allo Sportitalia Village di Carate Brianza si sta giocando Milan-Parma, gara valida per la 16^ giornata del campionato Primavera 1. Sugli spalti per vedere da vicino la squadra di Giovanni Renna, sono presenti anche Geoffrey Moncada, Jovan Kirovski, dirigente responsabile di Milan Futuro, e Vincenzo Vergine, Responsabile del Settore Giovanile rossonero.

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Parma:

MILAN: Longoni; Tartaglia, Pandolfi, Mancioppi, Zukic, Ossola, Plazzotta, Perera, Colombo, Scotti, Cullotta. A disposizione: Faccioli, Pagliei, Del Forno, Dotta, Lontani, Seedorf, Zaramella, Nolli, Angelicchio, Cisse, Castiello. Allenatore: Giovanni Renna.

PARMA: Casentini; Trabucchi, Conde (C), Drobnic, Castaldo; Tigani, Konaté; Ciardi, Plicco, Cardinali, Semedo. A disposizione: Astaldi, Pajsar, Mosans, Balduzzi, Diop, Diallo, Opoku, Marchesi, Chimezie, Avramescu, Mengoni. Allenatore: Nicola Corrent.