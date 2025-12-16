Chiariello: "Pensate che molti danno il Milan tra le favorite: Cremonese perso, Pisa salvato dall'arbitro con due gol irregolari, Sassuolo 2-2 per i capelli. Ha deluso tantissimo"

Umberto Chiariello, giornalista di fede napoletana, si è così espresso a Canale 21 sulla lotta Scudetto: "Vale per il Napoli una sinistra legge del 7. Il Napoli in 22 partite per 7 volte, 22 partite sono 15 di campionato, 6 di Champions e 1 di Coppa Italia, ha perso. In 7 partite su 22, sempre il 32%, non ha segnato, non ha trovato il gol, compreso oggi. Il Napoli su 22 partite solo 7 volte è riuscito a tenere la porta inviolata, i famosi clean sheet. Il Napoli era la miglior difesa d'Europa l'anno scorso, quest'anno in campionato è quinta e l'attacco è appena quarto. Non sono numeri da scudetto, non sono numeri da squadra che difende il titolo.

E soprattutto il Napoli si avvia a una Supercoppa in Arabia contro un'altra squadra che domenica ha deluso tantissimo, che è il Milan. Pensate che molti la danno tra le favorite per lo scudetto, perché giocano sulla competizione, perché ha Modric, perché ha Rabbiot, perché ha Pulisic, perché ha Leao, perché ha Maignan, perché ha Allegri in panchina. Cremonese, neopromossa: si è fatto battere in casa. Pisa, neopromossa: l'ha salvata l'arbitro, due gol irregolari altrimenti la perdeva. Sassuolo: tra palo e rigore non dato ha rischiato di perdere ancora una volta, un altro 2-2 preso per i capelli. E si dice che il Milan sia uno dei candidati allo scudetto. Se Atene non piange, Sparta non ride o viceversa. Giovedì sarà un confronto tra due grandi incompiute".