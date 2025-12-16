Pazzesco in Premier League: Manchester United-Bournemouth finisce 4-4

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Gol ed emozioni all'Old Trafford nel monday night della 16/a giornata della Premier League: Manchester United e Bournemouth danno vita a un match senza esclusione di colpi, che si conclude sul punteggio di 4-4. I Red Devils vanno due volte in vantaggio e si fanno riprendere in altrettante occasioni, finendo anche sotto: Bruno Fernandes e Cunha la ribaltano nel giro di due minuti, ma Kroupi sigilla il definitivo pareggio all'84'. Dopo 13' Diallo fa 1-0 ma prima del break Semenyo pareggia. Nel recupero Casemiro riporta avanti lo United ma nella ripresa in 6' Evanilson e Tavernier la ribaltano.

Bruno Fernandes segna il 3-3 su punizione e Cunha la ribalta 4-3. Nel finale Kroupi la inchioda sul 4-4. Un match spettacolare e ricco di colpi di scena. (ANSA).