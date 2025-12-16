VIDEO MN - Milan in partenza per Riyad: presenti anche Furlani, Tare e Ibrahimovic

Il Milan è in partenza da Malpensa per Riyad, sede della Supercoppa Italiana 2025. Insieme alla squadra e a Massimiliano Allegri sono presenti anche l'ad Giorgio Furlani, il ds Igli Tare e Zlatan Ibrahimovic.

Questa la lista dei giocatori che sono stati convocati da Massimiliano Allegri:

PORTIERI: Maignan, Terracciano, Pittarella.

DIFENSORI: Tomori, De Winter, Pavlovic, Odogu, Dutu, Vladimirov.

CENTROCAMPISTI: Saelemaekers, Athekame, Fofana, Loftus-Cheek, Ricci, Jashari, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Estupinan, Sala.

ATTACCANTI: Leao, Pulisic, Nkunku, Ibrahimovic, Borsani.

SUPERCOPPA ITALIANA: IL PROGRAMMA

Questo il programma della Supercoppa Italiana che si giocherà nei prossimi giorni in Arabia Saudita:

SEMIFINALI

Napoli - Milan, 18 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane

Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane

FINALE

vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B, 22 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane