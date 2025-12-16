La Roma sogna. E Gasperini dice che non firmerebbe per il quarto posto

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "Se firmerei oggi per il quarto posto a fine campionato? Non firmo mai, ma sarei contento. Più che il risultato finale in questo momento a me interessa che si faccia questo tipo di gare". Lo ha detto Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, a Sky Sport dopo la vittoria per 1-0 contro il Como. "Questi ragazzi danno l'anima - ha aggiunto -. Non è detto che con giocatori più forti avremmo lo stesso spirito o disponibilità.

Per ora siamo una buona squadra che può migliorare, ma giocare contro di noi non è facile per nessuno". Parlando della gara ha spiegato: "Soulé ha fatto una grande partita, ma questa sera faccio fatica a fare distinguo nei rendimenti. Comunque tutte e due le squadre hanno fatto un grande match, poi noi poi siamo stati bravi perché siamo riusciti a giocare la nostra miglior partita in casa". (ANSA).