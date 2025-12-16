Bianchin: "Il Milan, che ovviamente ha dato il suo parere con i suoi medici, capirà presto per quanto dovrà rinunciare a Gimenez"

vedi letture

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sulle condizioni di Santiago Gimenez: "Santiago e le persone che gli stanno vicino ora dovranno decidere: procedere con il trattamento conservativo oppure intervenire chirurgicamente. Resta da capire perché, improvvisamente, dopo Bergamo il dolore sia diventato intollerabile. Possibile che sia, in parte, una questione psicologica? Il Milan, che ovviamente ha dato il suo parere con i suoi medici, capirà presto per quanto dovrà rinunciare al suo attaccante. Nel dubbio, ha già cominciato a cercarne un altro sul mercato...".

LE ULTIME SULL'ATTACCO DEL MILAN

In merito all'attacco rossonero, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Il Milan balla sul 9. Leao, coppa sul filo: occasione Nkunku. E Gimenez può operarsi". Ieri il portoghese ha lavorato ancora a parte ed è molto difficile il suo recupero per la semifinale di Supercoppa Italiana di giovedì contro il Napoli. E così per la gara contro gli azzurri si va verso la coppia d'attacco composta da Pulisic e Nkunku.

Intanto non arrivano buone notizie da Santiago Gimenez, fuori da fine ottobre: il problema alla caviglia persiste e così il giocatore è volato in Olanda per una visita specialistica. Non è escluso che il messicano debba operarsi e restare così fuori per diverso tempo. Per questo motivo, il Milan sta cercando ora un nuovo centravanti da prendere a gennaio e uno dei nomi più caldi è quello di Niclas Fullkrug del West Ham.

