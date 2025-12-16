Verso la Supercoppa Italiana: il programma del Milan

Verso la Supercoppa Italiana: il programma del Milan
di Enrico Ferrazzi

Questo il programma del Milan per la Supercoppa Italiana che si giocherà nei prossimi giorni in Arabia Saudita:

Martedì 16 dicembre

Ore 16.00: partenza da Malpensa per Riad

Mercoledì 17 dicembre

ore 11.00: conferenza di Allegri e di un giocatore all’Al-Awwal Park Stadium



ore 17.00: allenamento di rifinitura presso il Princess Noura

Giovedì 18 dicembre

Ore 20.00: semifinale Napoli-Milan all’Al-Awwal Park Stadium

Questo il programma completo delle partite

SEMIFINALI
Napoli - Milan, 18 dicembre 2025 ore 20.00 italiane
Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 ore 20.00 italiane 

FINALE
vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B, 22 dicembre 2025 ore 20.00 italiane