Ag.Allegri: "Quello che serve al Milan lo sanno solo i dirigenti, che l'organico abbia qualche difficoltà a essere competitivo lo abbiamo visto"
A margine dell'assemblea degli agenti al Coni, Giovanni Branchini, agente di Massimiliano Allegri, ha rilasciato queste parole a calciomercato.it in merito alle possibili mosse di mercato del Milan a gennaio: "Cosa serve al Milan a gennaio? Quello che serve al Milan lo sanno solo i dirigenti del Milan, loro sanno le strategie, quali sono gli obiettivi reali e le disponibilità.
Che l'organico abbia qualche difficoltà ad essere competitivo lo abbiamo visto, è probabile che ci sia l'esigenza di puntellare la squadra. Ma ripeto che dall'esterno è difficile fare un commento intelligente, solo chi ha il controllo della strategia del club puà rispondere in modo intelligente a questa domanda".
