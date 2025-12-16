Ag.Allegri: "Quello che serve al Milan lo sanno solo i dirigenti, che l'organico abbia qualche difficoltà a essere competitivo lo abbiamo visto"

A margine dell'assemblea degli agenti al Coni, Giovanni Branchini, agente di Massimiliano Allegri, ha rilasciato queste parole a calciomercato.it in merito alle possibili mosse di mercato del Milan a gennaio: "Cosa serve al Milan a gennaio? Quello che serve al Milan lo sanno solo i dirigenti del Milan, loro sanno le strategie, quali sono gli obiettivi reali e le disponibilità.

Che l'organico abbia qualche difficoltà ad essere competitivo lo abbiamo visto, è probabile che ci sia l'esigenza di puntellare la squadra. Ma ripeto che dall'esterno è difficile fare un commento intelligente, solo chi ha il controllo della strategia del club puà rispondere in modo intelligente a questa domanda".

