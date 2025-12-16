Calabria: "Ci è dispiaciuto infinitamente quando Pioli ha lasciato il Milan"

vedi letture

Davide Calabria, ex capitano rossonero, è stato intervistato da Rivista Undici. Il terzino, che ora gioca al Panathinaikos di Rafa Benítez dopo una parentesi al Bologna, si apre come mai prima d’ora.

Ti è dispiaciuto per come è finita l’esperienza di Pioli a Firenze?

"Molto. Ho un bellissimo rapporto con il mister, per me è stato importante. Ci è dispiaciuto infinitamente quando ha lasciato il Milan e si è visto quanto gli abbiamo voluto bene tra giocatori e pubblico. Ha preso un club in un momenti di crisi e lo ha riportato dove merita di stare. Immagino sapesse anche lui che Firenze sarebbe stata una sfida difficile, penso che si siano incastrate male delle dinamiche, ma che dall’esterno non puoi mai sapere. Il calcio però è strano e le cose crollano in un attimo e viceversa. L’ho sentito sì, ultimamente mi ha scritto dopo il gol e io gli avevo scritto quando è stato mandato via da Firenze. Era molto dispiaciuto perché aveva ambizioni e speranze diverse. Spero possa ripartire, se lo merita".