Le formazioni ufficiali di Lazio-Milan, sfida valida per la 10^ giornata del campionato di Primavera 1
Di seguito le formazioni ufficiali di Lazio-Milan, sfida valida per la 10^ giornata del campionato di Primavera 1. Calcio d'inizio ore 11:00
LAZIO: Bosi, Ciucci, Bordon, Baldi, Sueljmani, Gelli, Bordoni, Canali, Munoz, Ferrari, Fernandes. A disposizione: Pannozzo, Calvani, Milillo, Marinaj, Shpuza, Trifelli, Montano, Iorio, Carbone, Pernaselci, Curzi. Allenatore: Francesco Punzi.
MILAN (4-3-3): Bianchi; Nolli, Zukic, Colombo, Tartaglia; Cissé, Mancioppi, Perera; Plazzotta, Ossola, Scotti. A disposizione: Doneda, Catalano, Pagliei, Del Forno, Di Siena, Grilli, Seedorf, Martini, Petrone, Angelicchio, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna
