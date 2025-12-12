Fabrizio Romano: "Fullkrug ha già una soluzione in Germania ma aspetta una chiamata italiana"

Fabrizio Romano, in un video sul suo canale YouTube, parla della situazione di Niclas Fullkrug in uscita da West Ham. L’attaccante è stato proposto al Milan, ma non solo…

“Fullkrug del West Ham andrà via, la scelta è stata fatta tempo fa. Vi dicevo che verrà proposto in Italia: un nome sicuramente offerto al Milan. Fullkrug nella lista del Milan c’era già a inizio estate 2024 ma il Milan in quella sessione di mercato ha scelto Tammy Abraham e non Fullkrug, che è andato a titolo definitivo al West Ham dal Borussia Dortmund. Al West Ham non ha avuto molta fortuna, anche a causa degli infortuni. Oggi vuole andare via, si sente bene, c’è un Mondiale, c’è la voglia di Fullkrug di tornare a giocare e segnare. Fullkrug si mette sul mercato: ha già concordato insieme alla sua agenzia la scelta di andare via. Il Milan sa di questa situazione, è informato. Il Milan e non solo, perché Fullkrug è stato offerto anche ad altre squadre in Italia, sa che il giocatore ha ricevuto offerte dalla Germania: due offerte da club tedeschi. Il giocatore però gradisce la possibilità di aspettare ancora un po’ e vedere se in Italia può sbloccarsi qualcosa. Fullkrug ha già una soluzione, destinazione Bundesliga, ma aspetta e probabilmente spera in una chiamata italiana. Vediamo cosa decideranno di fare i club italiani, Milan e non solo”