Fabrizio Romano: "Fullkrug ha già una soluzione in Germania ma aspetta una chiamata italiana"
Ieri alle 23:50
di Manuel Del Vecchio

Fabrizio Romano, in un video sul suo canale YouTube, parla della situazione di Niclas Fullkrug in uscita da West Ham. L’attaccante è stato proposto al Milan, ma non solo…

“Fullkrug del West Ham andrà via, la scelta è stata fatta tempo fa. Vi dicevo che verrà proposto in Italia: un nome sicuramente offerto al Milan. Fullkrug nella lista del Milan c’era già a inizio estate 2024 ma il Milan in quella sessione di mercato ha scelto Tammy Abraham e non Fullkrug, che è andato a titolo definitivo al West Ham dal Borussia Dortmund. Al West Ham non ha avuto molta fortuna, anche a causa degli infortuni. Oggi vuole andare via, si sente bene, c’è un Mondiale, c’è la voglia di Fullkrug di tornare a giocare e segnare. Fullkrug si mette sul mercato: ha già concordato insieme alla sua agenzia la scelta di andare via. Il Milan sa di questa situazione, è informato. Il Milan e non solo, perché Fullkrug è stato offerto anche ad altre squadre in Italia, sa che il giocatore ha ricevuto offerte dalla Germania: due offerte da club tedeschi. Il giocatore però gradisce la possibilità di aspettare ancora un po’ e vedere se in Italia può sbloccarsi qualcosa. Fullkrug ha già una soluzione, destinazione Bundesliga, ma aspetta e probabilmente spera in una chiamata italiana. Vediamo cosa decideranno di fare i club italiani, Milan e non solo”