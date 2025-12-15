Per i vertici arbitrali il gol di Christian Pulisic era da convalidare

Per l'ennesima volta in stagione ci troviamo costretti a parlare di un torto arbitrale subito dal Milan. Sicuramente la partita è stata ricca di situazioni dubbie, anche a sfavore del Sassuolo, ma cosa ci potevamo mai aspettare da un arbitro esordiente a San Siro come Valerio Crezzini?

Neanche due minuti di gioco che il direttore di gara della sezione di Siena ha già perso di mano la partita non ammonendo Saelemaekers per un falo piuttosto brutto, e in ritardo, su Muharemovic. Da quel momento in poi bisognava un po' capire come sarebbe potuta andare la partita, anche il fischietto classe 1993 si è reso protagonista di una prestazione piuttosto incoerente, soprattutto nell'assegnazione dei falli.

Ovviamente l'episodio che più ha fatto discutere sponda rossonera è il gol annullato a Christian Pulisic nel secondo tempo. Crezzini ha ravvisato una spinta di Loftus-Cheek su Candé, che con esperienza e malizia si è subito lasciato cadere in un urlo straziante non appena ha sentito il tocco del centrocampista avversaria. Peccato però che la scelta è stata completamente sbagliata, come confermato anche da Luca Marelli, che intervenuto negli studi di DAZN ha detto: "Lascia molto molti dubbi. Rete annullata per una spinta di Loftus-Cheek per Candé. L’arbitro fa completare l’azione e poi fischia. È un’azione di campo, il VAR non può intervenire. Un contatto c’è stato, Loftus appoggia le mani sul giocatore del Sassuolo ma non vedo nessuna spinta. Contando che Crezzini ha fischiato poco, 24 falli, questo è molto sotto soglia. Semplicemente si è appoggiato con le mani sulla schiena: a mio parere questa rete non doveva essere annullata. Non c’era poi nessun fuorigioco da segnalare”.

Ad avvalorare ulteriormente la tesi di Marelli e la rabbia dei tifosi rossoneri anche la posizione dei principali vertici arbitrali dell'AIA, secondo i quali la rete di Christian Pulisic era regolare, e quindi non andava annullata.