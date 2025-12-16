Juventus, Chiellini: "Sabato contro la Roma partita importante, vogliamo passare un buon Natale"

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - "Sabato ci aspetta una partita importante, vogliamo passare un buon Natale": così il dirigente della Juventus, Giorgio Chiellini, in vista dell'appuntamento contro la Roma all'Allianz Stadium. L'ex difensore è stato premiato come "dirigente dell'anno" dall'Ussi tra i piemontesi del 2025: "La parte dirigenziale è quella che mi piace di più, già a fine carriera guardavo le figure manageriali - ha aggiunto durante il suo intervento da Palazzo Ceryana Maineri, al Circolo della Stampa - e per l'ingresso in Federcalcio devo ringraziare Calvo: è un percorso importante per imparare cose nuove, spero di portare un tocco di campo in più in un ambiente dove ce n'è poco e ce n'è bisogno".

(ANSA).