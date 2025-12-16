Sacchi: "Più che mostrare la loro forza, mi sembra che Inter, Milan e Napoli abbiano fatto vedere i loro difetti"

Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha rilasciato queste parole sulla corsa scudetto tra Milan, Napoli, Inter e Roma: "Che idea mi sono fatto? Abbastanza semplice, e parlo di Inter, Milan e Napoli: più che mostrare la loro forza, mi sembra che abbiano fatto vedere i loro difetti e questo, ovviamente, ne ha pregiudicato il cammino.

Chi avrà la meglio nella corsa scudetto? A oggi nemmeno Nostradamus riuscirebbe a indovinare. Però il Napoli, se recupera in frettagli infortunati,mi sembra quella più avanti. L’Inter deve fare il salto di qualità contro le grandi, mentre il Milan è un’incognita, anche se ha il vantaggio di non disputare le coppe".

