Sassuolo, Carnevali: "Per noi andare a giocare contro l'Inter o il Milan e fare un risultato è un sogno"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, si è così espresso a Rai GR Parlamento sulla lotta Scudetto: "È bellissimo questo campionato, perché stasera c'è anche Roma-Como, però siamo tutti lì perché l'Inter ha 33 punti, il Milan ha un punto, il Napoli ha due, per cui sia per la parte alta ma speriamo che si vada avanti così. È un campionato spettacolare, interessante, anche se da parte medio-bassa della classifica, i punti sono pochi di differenza. Il campionato deve essere interessante. Il campionato è bello tante volte quando ci sono anche alcuni club, come dicevo prima, medio-piccoli che possano lottare. Perché? Perché per certe squadre, come per il Sassuolo e come vale anche per tante altre squadre, andare a giocare contro l'Inter o il Milan e fare un risultato è un sogno. I sogni vanno vissuti con il cuore, l'emozione, sono le cose più belle. Tante volte si pensa solo che debbano andare a giocare i grandi club. I grandi club benissimo ma non possiamo far morire gli altri club più piccoli".

IL TABU NEOPROMOSSE

Il Milan quest'anno ha un problema grandissimo con le neopromosse, perché dopo averle affrontate tutte, ovvero Cremonese, Pisa e Sassuolo, ha conquistato appena due dei nove punti a disposizione, segnando 5 gol e subendone addirittura 6. Tanti, troppi.

Il bilancio dopo tre partite è dunque negativo, anche perché la formazione di Massimiliano Allegri non è riuscita a vincere contro nessuna neopromossa, almeno fino a questo momento, eguagliando un record negativo della stagione 2015-2016, quando il Milan di Mihajlovic prima e Brocchi poi non riuscì a battere Bologna (0-1), Carpi (0-0) e Frosinone (3-3).